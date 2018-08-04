Ани Лорак сняла обручальное кольцо после подлой измены мужа-турка

Ани Лорак впервые вышла в свет после того, как ее муж был снят в одном из киевских клубов вместе с неизвестной красоткой. Певица делала вид, что ничего не произошло.

прочитано 15782 раза Ани Лорак приняла участие в частном мероприятии. Артистка спела несколько песен на банкете. ПО ТЕМЕ "Как будто сердце вырвали": Ани Лорак онемела после измены мужа Ани Лорак предупреждали об изменах мужа Ани выглядела великолепно и перед выходом на сцену решила сфотографироваться. Получившийся снимок она отравила в "сториз" Instagram. Несмотря на идеальную фигуру, шикарное черное платье и яркий макияж, Лорак на фото кажется подавленной и расстроенной. Есть на снимке одна любопытная деталь – с безымянного пальца певицы исчезло обручальное кольцо. Не заметить это невозможно – Ани в селфи делает акцент именно на руки. Видимо, Лорак поставила точку в отношениях с мужем-изменщиком и готова двигаться дальше. Как писали Dni.Ru, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как что мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.

Напомним, Ани и Мурат Налчаджиоглу в браке с 2009 года. Они поженились после четырех лет романа. В 2011 году Лорак родила дочь Софию.



4 августа 2018, 18:10 Автор: Алёна Нестерова

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