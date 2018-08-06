"Делай аборт!": Шепелев разобрался с любовницей-шантажисткой

В студии программы "На самом деле" Первого канала появилась 24-летняя Анастасия Карева, которая заявила, что родила дочь Екатерину от актера Михаила Богдасарова. Девушка несколько лет шантажировала артиста.

Михаил много лет прожил в браке с Раисой, которая подарила ему двух сыновей. Артист казался примерным семьянином пока жена не узнала, о его романе с некой Викторией, которая была сотрудницей "Ленкома".

Тогда Богдасаров ушел из семьи к новой зазнобе. Раиса отпустила супруга и попыталась смириться с произошедшим, а вот сыновья отвернулись от актера. Однако позже Михаил все же вернулся к супруге, и она его приняла.

Между тем вышла из тени еще одна любовница артиста Анастасия Карева. Девушка уверяет, что родила звезде дочку. Анастасия готова пощадить супругу Богдасарова и не рассказывать о ребенке, но взамен она попросила пять миллионов рублей. Михаил на эти условия не согласился.

Публикация от Богдасаров Михаил (@bogdasarovmikhail) 1 Авг 2018 в 10:56 PDT

Карева познакомилась со звездой сериалов три года назад. "Была гримером-визажистом. Ко мне на грим привели Михаила, но лучше бы этого не случалось. После съемок сериала я решила ему написать в Instagram. Я не думала, что он ответит, но это произошло даже достаточно быстро. Я была удивлена. Общаться в Интернете было не так интересно, поэтому он предложил увидеться за чашечкой кофе", – поделилась воспоминаниями экс-любовница Богдасарова.

Артист подтвердил правдивость этой истории, но отметил, что вернулся к жене уже после того, как расстался с Анастасией. Однако проверка на полиграфе показала обратное: актер на тот момент уже год жил с супругой.

Карева добавила, что после того, как узнала о беременности сразу рассказала о своем положении Михаилу. По словам девушки, эта новость актера не обрадовала – он предложил сделать аборт. Богдасаров отметил, что просто дал ей денег, но не настаивал на том, чтобы она прерывала беременность. Через несколько лет Анастасия вновь появилась в жизни артиста. Девушка попросила денег на содержание дочери.

Телеведущий вскрыл результаты ДНК-теста. "Вероятность того, что актер Михаил Богдасаров является отцом Екатерины составляет 0%", —озвучил шоумен. Анастасия не поверила результатам.