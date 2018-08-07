Утонула в цветах: Ротару поразила внешностью на день рождения
Для того, чтобы порадовать звезду, родственники не пожалели сил: дом певицы утопал в цветах и украшениях. Разноцветный шары и нежнейшие букеты целый день создавали праздничное настроение Софии Михайловне.
В своем Instagram Ротару поделилась несколькими фото с торжества. Звезда встречала гостей в белом платье в горошек с рукавами-фонариками и поясом-кушаком.
Фанаты от всего сердца поздравляли любимую исполнительницу с днем рождения. Ей желали многих лет жизни, здоровья, мира в семье и новых хитов.
"Вы такая же красавица, как 30 лет назад, когда я увидела вас в первый раз!!!!😍😍😍 С днем рождения!!!!🎂 Вы супер!!!! Вы наш идеал!!!👍👏🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем рождения, дорогая София Михайловна, всего самого наилучшего. Успехов и удачи, благополучия и здоровья. Продолжайте и дальше радовать нас своими песнями", "С днем рождения.Успехов вам.Мы вас очень любим", – писали восторженные пользователи Сети.
Добавим, что София Михайловна выглядит значительно моложе своих лет. Артистка смогла сохранить отличную фигуру и свежее лицо. В интервью Ротару не раз признавалась, что старается правильно питаться, ограничивая в своем рационе вредные и калорийные продукты, регулярно занимается в спортзале и не забывает про косметолога.
Также звезда не скрывает, что ранее прибегала к помощи пластических хирургов. При этом исполнительница выглядит очень естественно, сообщает Teleprogramma.pro.
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