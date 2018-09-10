Заявившаяся на "Новую волну" Вайкуле изменилась после грязного скандала

Появление Лаймы Вайкуле на конкурсе "Новая волна" произвело настоящий фурор. Зрителям было интересно не только посмотреть на выступление артистки, но и услышать ее комментарии по поводу недавнего скандала.



Многие думали, что после нелицеприятных слов о Крыме Лайме Вайкуле закроют въезд в Россию. Однако организаторы международного песенного конкурса "Новая волна" решили, что без артистки обойтись нельзя.

Дело в том, что латвийская дива из года в год была частью этого мероприятия. В этом году Лайма была заявлена в программе, где так и осталась даже после скандала, передает сайт "Комсомольская правда".

64-летнюю Вайкуле поначалу спутали с Лерой Кудрявцевой. Певица прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челку, из-за чего и стала похожа на ведущую.

Лайма радостно общалась со всеми присутствовавшими, хотя судачат, что помощники исполнительницы попросили не задавать ей острых политических вопросов.

Журналисты не смогли удержаться от соблазна. Они попытались узнать, были ли у Вайкуле какие-то проблемы после той истории. "Проблемы? Никаких проблем. Все ровно", – доходчиво ответила артистка.

Ранее Лайма Вайкуле твердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.