Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева

Народный артист России 87-летний Иван Краско разводится с 28-летней супругой Натальей Шевель. Молодая жена не удовлетворяет великовозрастную звезду советского кино.

В программе "На самом деле" Первого канала Краско заявил, что Шевель отказывает ему в интимной близости. "Союз мужчины и женщины должен иметь результат, и этот результат – ребенок. Ребенок – это как тест на любовь, а Наталья Александровна с самого начала панически боялась забеременеть, поэтому секса у нас практически не было", – посетовал Иван Иванович присутствующим в студии экспертам.

Шевель, в свою очередь, сообщила, что родила бы мужу малыша, если бы тот купил ей квартиру. Однако проверка на детекторе лжи показала, что девушка отказывается становиться матерью совсем не из-за бытовой неустроенности.

На съемочной площадке появилась 27-летняя Юлия Кичемасова. Она заявила, что стала новой возлюбленной Краско. "Я несколько месяцев приходила на спектакли Ивана Ивановича, и мы начали встречаться", – рассказала девушка.

Юлия уверена, что станет следующей женой народного артиста. Она мечтает родить ему нескольких детей. По словам девушки, она сможет сделать Краско счастливым во всех смыслах. "Когда я прикасаюсь к нему, у меня такое ощущение, что женщины у него лет десять не было, хотя это не правда", – заявила Кичемасова.

Эти откровения вывели из себя Наталью, она вскочила с места и накинулась на разлучницу. Ведущий Дмитрий Шепелев призвал соперниц успокоиться. Иван Иванович вмешиваться в ссору девушек не стал, он сидел молча.

Гости студии не поверили в искренность чувств Кичемасовой. Они предположили, что девушка ищет лучшую жизнь с помощью Краско. "Он неимоверно сексуален для меня, вы не поверите. Ванечка будет со мной, и я добьюсь этого. Я хочу от этого мужчины детей. У нас с ним везде все хорошо, во всех планах", – парировала любовница.

Проверка на полиграфе показала, что Юлия действительно хочет детей от народного артиста, мечтает выйти за него замуж, однако Ивана Ивановича она не любит. Шевель вновь прошла детектор лжи. Как выяснилось, она действительно не хочет рожать от мужа, однако испытывает к нему сильные чувства.

Бывшая супруга артиста Наталья Вяль также претендует на его любовь. Она готова подарить Краско дочь. Появившись в студии, Вяль отметила, что Иван Иванович должен вернуться к ней.