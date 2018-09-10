Как живет бросившая мужа Порошина

Мария Порошина недавно развелась с актером театра "Современник" Ильей Древновым. По слухам звезда российских сериалов ждет пятого ребенка.

У Марии четверо детей. 22-летняя Полина от гражданского супруга актера Гоши Куценко. От брака с Ильей Древновым у артистки подрастают 12-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и Глафира, которой только три года.

В семье с Древновым Порошина была главным кормильцем. Работала даже на больших сроках беременности, да и в декретном отпуске никогда не задерживалась. Когда ее младшей дочери не было и двух месяцев артистка вернулась на съемочную площадку.

Пока 44-летняя Мария обеспечивала семью, с детьми седели бабушки, две няни, а также отец малышек. Илья развозил дочек по кружкам и выполнял бытовые поручения. Древнова чаще можно увидеть на сцене, нежели на экранах, он занят в шести спектаклях "Современника". Как сообщает сайт "Комсомольская правда", востребованная в кино и сериалах актриса Мария Порошина, зарабатывала больше мужа.

Отметим, что минувшим летом Мария и Илья развелись. Инициатива расстаться исходила от артистки. После расторжения брака Древнов продолжил видеться с дочками. О причинах развода пара не рассказывает.

Отметим, что недавно завершились съемки очередного сезона сериала "Челночницы", в котором задействована артистка. Как говорят в окружении звезды, Порошина ждет пятого ребенка. Возможно или нет примирение Марии и Ильи – неизвестно. До развода актриса часто хвасталась идиллией с Древновым, а недавно рассказывала, что мечтает снова стать матерью.

Напомним, что с отцом старшей дочери Гошей Куценко актриса рассталась тоже по собственной инициативе. Она не смогла простить измену гражданского мужа.