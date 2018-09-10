Питт и Энистон тайно отдохнули в Италии

Ходят слухи о том, что бывшие супруги возобновили любовные отношения. Во всяком случае, их видели в одно время в Италии.

По имеющейся информации, именно актер Джордж Клуни обеспечил тайную встречу между Брэдом и Дженнифер. В то время как Энистон только что закончила съемку "Тайны убийства" в Милане, а Питт находился Лондоне, многие подтверждают, что актер нашел время, чтобы посетить Италию.

Поговаривают, что экс-супруги встречались в доме Клуни на берегу озера Комо, передает Elle. Известно, что актер частенько приглашает на свою виллу сливки общества. В августе он принимал там принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, в настоящий момент Брэд Питт занят судебным разбирательством по делу о бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Стоит напомнить, ранее Джоли подала на Питта в суд, заявляя, что он не выплачивает алименты на содержание детей.

Как писали Dni.Ru, голливудские звезды не могут оформить развод уже два года. Супруги выливают друг на друга тонны грязи, чтобы выбить опеку над детьми. Так, на одном из судебных заседаний Анджелина заявила, что Брэд, выпив рюмочку-другую, становится агрессивным и попросту опасен для детей. Однако ее адвокаты не смогли представить достаточных доказательств, и суд отклонил показания Джоли.