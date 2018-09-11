Подробности состояния Михалкова после сложной операции

Здоровью Никиты Михалкова ничего не угрожает. Об этом сообщила дочь попавшего в больницу российского режиссера.

Причин для особого беспокойства о состоянии мэтра отечественного кино нет, сказала журналистам Надежда Михалкова. "Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит", – заявила дочь режиссера телеканалу "Звезда".

О том, что Никиту Михалкова госпитализировали в Москве, ранее рассказал его друг – актер, сценарист и режиссер Александр Адабашьян. Он подчеркнул, что жизни Михалкова ничего не угрожает. Как сказал Адабашьян, режиссеру сделали операцию, поскольку тот получил травму.

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства", – заявил Адабашьян. Когда именно это произошло, неизвестно.

Российский режиссер действительно перенес операцию – это подтвердили позже представители Никиты Михалкова телеканалу РЕН ТВ. По данным пресс-службы, операция была связана со старой травмой. "Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой", – сказано в сообщении. Сейчас Михалков восстанавливается после операции.

Недавно Михалков был в Челябинске, где передвигался на костылях. Он посетил турнир по профессиональному боксу, который прошел на ледовой арене "Трактор".



Как писали Dni.Ru, в свои 72 года Михалков пытается везде успевать и очень много работает. И это уже не первая новость о госпитализации Михалкова за последнее время. В марте 2018 года появлялась информация о том, что Никита Сергеевич упал и ударился головой в ходе рабочей поездки. Режиссеру пришлось обращаться за помощью к медикам. Специалисты не обнаружили серьезных травм.