Летучая сразила народ экстремальным декольте

Телеведущая посетила премию GQ "Человек года – 2018". На светское мероприятие Елена Летучая надела платье цвета фуксии.

Знаменитость поделилась снимками на своей странице в Instagram. Она не только произвела фурор на красной дорожке премии, но и сразила поклонников экстремально глубоким декольте коктейльного платья.

Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру экс-ведущей программы "Ревизорро" и ее женственные изгибы. "Выглядите превосходно", "Вы очень красивы!", "Фантастическая!!!", "Шикарная!", "Очень красивый образ, давно ждала вас увидеть в таком цвете", "Потрясающе выглядите", – одарили комплиментами любимую ведущую подписчики.

Отметим, Елена Летучая заслуженно признана образцом стиля и утонченности. Обычно звезда экрана выбирает классические наряды в черно-белой гамме. Она не появляется в программе или перед объективами фотокамер иначе как с идеальной укладкой, мейкапом и в лаконичных стильных ансамблях.

Летучая – активный интернет-пользователь. Елена регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Многие из них ждут не дождутся, когда же звезда станет мамой. Напомним, в августе 2016 года телеведущая вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. Красивая свадебная церемония прошла на Санторини. От предыдущего брака у мужчины есть двое детей.