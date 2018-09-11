Грудинин влез в разборки Тимати и дагестанского бойца

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин высказался о конфликте рэпера и спортсмена Хабиба Нурмагомедова в своем микроблоге. Он отметил, что пост не политический, а саркастический.

Политик заявил, что ему не нравятся ни единоборства, ни современная поп– и рэп-эстрада. Но он знаком с этим для понимания своего потенциального избирателя.

По словам Грудинина, если такие, как Хабиб Нурмагомедов, "не будут идеологически противостоять распространению творчества" таких, как Тимати и Егор Крид, "то очевиден риск возрастания на столь благодатной почве" таких, как скандальные рэперы Face и Элджей. Политик добавил, что Тимати надо дискутировать не с Хабибом, а с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.

Пост политика вызвал горячие обсуждения и споры. Пользователи разделились на два лагеря: одни выступили в своих комментариях за точку зрения бойца, а другие поддержали взгляды музыкантов.

Напомним, скандал начался, когда Егор Крид отменил концерт в Дагестане после того, как в соцсетях ему стали поступать угрозы от местных жителей. Говорят, свое категоричное мнение высказывал и известный боец Хабиб Нурмагомедов.

Затем в конфликт вмешался Тимати. Он объяснил, что в песнях его музыкантов нет призыва к насилию или экстремизму. Спортсмен же в ответ жестко нагрубил. На оскорбления артист заявил, что ему никто не может указывать в его стране, где давать концерты, а где – нет.