"А король-то голый": Киркоров в лосинах влип в новый скандал

В последний день "Новой волны" певец показал концертный номер "Химера". Артист вышел на сцену в строгом черном костюме, который во время номера превратился в другой наряд.

Король российской эстрады предстал перед публикой в полосатых лосинах и того же тона рубашке и пиджаке. В этом же наряде Филипп Киркоров появился и на красной дорожке, гордо позируя для фотокамер.

Казалось бы, после громкого скандала с треш-клипом на песню "Ибица" исполнителю трудно будет чем-то удивить искушенных пользователей Сети. Но не тут-то было: россияне пришли в шок от вида музыканта в лосинах и раскритиковали за неудачный выбор костюма.

"А король то голый!", "Колбаса на тонких ножках", "На жука колорадского похож", "Ужас, этот костюм ему совсем не идет", "Киркоров... лосинки... ну, круто до чертиков)) Мужик на шестом десятке, ребята! Климакс, простим… чего уж…", "Слишком обтягивающие брюки! Куда смотрел стилист!", "Забыл одеть брюки на термобелье?", – разнесли Киркорова в пух и прах фолловеры.

Однако истинные поклонники исполнителя встали на его защиту. "А что тут такого? Если ноги стройные длинные и фигура позволяет, почему бы и не надеть такие штаны?! Тем более, что полоска – тренд сезона", – цитирует защитников Филиппа сайт "Комсомольская правда".

Напомним, клип "Ибица" вызвал шквал критики в Сети. Он уже собрал десятки тысяч дизлайков. Ролик вполне могут заблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти, оскорбления и материалы сексуального характера.