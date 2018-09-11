"Начали болеть все органы": Летучая решилась на откровенное признание

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как со скандалом покидала программу "Ревизорро". Продюсеры шоу угрожали девушке закатом карьеры.

Летучая отмечает, что главной причиной ее ухода из популярной на тот момент передачи были проблемы со здоровьем. Стресс, бесконечные перелеты, ругань с владельцами ресторанов сильно сказались на самочувствии девушки. Она чувствовала себя разбитой, выпадали волосы. "Начали болеть все органы, лицо осунулось. Меня еще добивали сотрудники телеканала, говорили, "нет ты будешь сниматься", – вспоминает Елена.

На съемки последнего сезона "Ревизорро" звезда положила последние силы и остатки здоровья, она не хотела нарушать условия контракта и ругаться с руководством канала. После того, как ведущая объявила телевизионным боссам о своем уходе, над ней начали издеваться. Продюсеры отнеслись к ее желанию как к капризу.

"Потом они начали меня шантажировать. Сначала спрашивали, чего я хочу. Прибавки зарплаты? Потом говорили: "Ты не можешь уйти, мы не дадим тебе дальше никуда двигаться", – рассказала звезда.

Летучая призналась, что тогда все свободное от работы время ходила по больницам, а заснуть могла только под действием сильных лекарств. По словам Елены, она смогла выбраться только благодаря своему мужу.

"Юра сказал: "Если ты хочешь сниматься – снимайся, я буду на инвалидном кресле возить тебя по своему поселку, а что ты хочешь от жизни? У меня на тебя долгоиграющие планы", – поделилась телеведущая в интервью YouTube-проекту "Эмпатия Манучарова".

Знаменитость добавила, что, несмотря на конфликт, она благодарна телеканалу "Пятница" за шанс реализоваться. Она ни о чем не жалеет и зла не держит.