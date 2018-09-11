"Начали болеть все органы": Летучая решилась на откровенное признание
Летучая отмечает, что главной причиной ее ухода из популярной на тот момент передачи были проблемы со здоровьем. Стресс, бесконечные перелеты, ругань с владельцами ресторанов сильно сказались на самочувствии девушки. Она чувствовала себя разбитой, выпадали волосы. "Начали болеть все органы, лицо осунулось. Меня еще добивали сотрудники телеканала, говорили, "нет ты будешь сниматься", – вспоминает Елена.
На съемки последнего сезона "Ревизорро" звезда положила последние силы и остатки здоровья, она не хотела нарушать условия контракта и ругаться с руководством канала. После того, как ведущая объявила телевизионным боссам о своем уходе, над ней начали издеваться. Продюсеры отнеслись к ее желанию как к капризу.
"Потом они начали меня шантажировать. Сначала спрашивали, чего я хочу. Прибавки зарплаты? Потом говорили: "Ты не можешь уйти, мы не дадим тебе дальше никуда двигаться", – рассказала звезда.
Летучая призналась, что тогда все свободное от работы время ходила по больницам, а заснуть могла только под действием сильных лекарств. По словам Елены, она смогла выбраться только благодаря своему мужу.
"Юра сказал: "Если ты хочешь сниматься – снимайся, я буду на инвалидном кресле возить тебя по своему поселку, а что ты хочешь от жизни? У меня на тебя долгоиграющие планы", – поделилась телеведущая в интервью YouTube-проекту "Эмпатия Манучарова".
Знаменитость добавила, что, несмотря на конфликт, она благодарна телеканалу "Пятница" за шанс реализоваться. Она ни о чем не жалеет и зла не держит.
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