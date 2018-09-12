"Мне сложно говорить": Гагарина о потере половины семьи

Полина Гагарина приняла участие в образовательном проекте, направленном на помощь другим людям. Популярная исполнительница пришла к выводу, что благодаря накопленному жизненному опыту сможет предостеречь от ошибок.

Новый образовательный проект StarMasterclass представляет собой видео, с помощью которых любой желающий сможет продвинуться по карьерной лестнице, обрести красивое, здоровое тело и построить отношения своей мечты. Уроки ведут отечественные знаменитости.

Певица Полина Гагарина поделилась своим жизненным опытом, накопленным благодаря разным событиям, произошедшим в ее личной жизни. "Есть вопросы, о которых мне сложно говорить. Про потерю половины семьи в детстве (столько лет уже прошло, но до сих пор эта тема для меня непростая), про мужа и детей", – призналась она.

От первого брака у артистки есть сын Андрей. Он уже подросток и, по словам певицы, ему непросто справляться с гормонами и той информацией, которая окружает его. "Мой опыт, искренний рассказ о моей жизни, моих проблемах может кому-то помочь. Я уже сделала свои ошибки. Может, они кого-то научат?! Хочу поддержать людей, убедить их, что жить можно и нужно", – цитируют популярную исполнительницу "7Дней".

Ранее Полина попала в конфуз на концерте в Омске. Артистка забыла слова своего хита "Спектакль окончен". Однако Гагарина с честью вышла из положения. Она рассмеялась, а один танцор из коллектива, выступающего с Полиной, стал ей активно подсказывать слова. Она даже сунула ему микрофон под нос, однако тот отказался в него петь.