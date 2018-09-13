Елена Темникова о своей идеальной фигуре: Спортом я не занимаюсь

Никакого фастфуда, а также сладкого и мучного. Известная певица поделилась с поклонниками секретом идеальной фигуры.

Как получить такое же идеальное тело, как у Елены Темниковой? Многочисленные поклонники донимают звезду подобными вопросами. Певица, правда, и не делает особой тайны из того, как ей удается держать себя в такой прекрасной форме.

Секретами своей красоты Елена охотно делится и с журналистами. Оказывается, Темникова не признает строгих диет и голодания. Но рацион у артистки сбалансированный, она уделяет большое внимание выбору качественных продуктов.

На ночь певица никогда не ест сыр, оливки и другие соленые продукты, которые могут задерживать воду. Темникова признается, что давно отказалась от фастфуда – однако во время путешествий позволяет себе калорийную пищу. А чтобы быстро вернуть форму, артистка сразу исключает из рациона сладкое и мучное – и в целом сокращает количество калорий.

"В повседневной жизни я питаюсь довольно просто. Не особо люблю сладости, не ем молочные продукты, поэтому на завтрак у меня чаще всего омлет или гречка, сыр. Обязательно черный кофе. Обед и ужин кардинально не различаются: правда, вечером я не ем много углеводов", – приводит слова Елены издание Woman.ru.

Певица также рассказала, что не занимается спортом. Она предпочитает упражнения на силовых тренажерах и, конечно, танцы.