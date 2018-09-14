Участник "Евровидения" опустился до съемок в шоу "Голос.60+"
Так, в числе участников заявлен Алексей Косинский, который навсегда вписан в историю "Евровидения". В 1996 году на конкурсе в Норвегии музыкант должен был представить Россию с песней "Я – это я".
Его выбрало авторитетное жюри, в составе которого были Алла Пугачева, Алексей Рыбников и другие мэтры сцены. Косинский по результатам голосования обошел многих талантливых артистов, но в Осло не полетел, сообщает teleprogramma.pro.
Стоит отметить, что в 1996 году впервые в истории "Евровидения" был проведен дополнительный отбор. Дело в том, что заявки прислали 30 стран, а мест было всего 23.
Композиция Андрея заняла лишь 26-е место, не преодолев по очкам минимального порога. Однако артист не опустил руки. Он работал со многими культовыми исполнителями, писал мелодии для мюзиклов и песни известным вокалистам.
Помимо Косинского, в шоу "Голос.60+" примут участие и другие музыканты, которые знакомы отечественному слушателю не один десяток лет. Среди них Николай Арутюнов, Александр Солодуха, Ирина Гинзбург-Журбина и Сергей Манукян.
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