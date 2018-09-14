Потерявший миллионы актер из "Нашей Раши" стал бомжом

Актер Валерий Магдьяш, известный российскому зрителю по роли молчаливого Джамшута в ситкоме "Наша Раша", оказался на улице без средств к существованию. Мужчину приютила сердобольная женщина.

"Я хорошо жил в Москве, – начал свой рассказ Магдьяш. - У меня была однокомнатная квартира. Получил роль молчаливого Джамшута, который перевернул и наполнил мою жизнь. Был очень доволен. За съемочный день получал одну тысячу долларов. Работал в проекте год. Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше".

По пути в банк на звезду напали неизвестные. Валерия ударили железный трубой по голове, отобрали сумку с миллионами на покупку жилья и документы. После больницы Магдьяш скитался по улицам и превратился в бомжа.

"Никому не рассказывал об этом. Но сейчас – один раз и на всю страну – расскажу. Я поехал в Кавминводы, оказался на вокзале. Приходили ночью охранники, полицейские, приносили мне бутерброды, горячий чай", – поведал актер.

Валерия нашла женщина, которая приехала в Минеральные Воды на несколько дней. "Вот тогда на скамейке спал, и Татьяна увидела меня спящим и сфотографировала", – сообщил Магдьяш. Этот снимок она показала знакомым в Москве, которые узнали в бездомном звезду юмористической программы.

Женщина забрала артиста к себе домой, где он сейчас и проживает. "Я решила ему помочь. Пригласила жить в Анапу – у нас солнышко, воздух", – сообщила Татьяна в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

В благодарность Валерий сделал спасительнице небольшой ремонт. Примечательно, что Магдьяш не сказал никому о своей беде – он привык рассчитывать только на себя.