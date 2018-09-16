Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская продолжают подогревать публику совместными появлениями. Недавно пианистка призналась, что певец помог ей забыться и вновь вернуться в детство.



Судя по всему, Цымбалюк-Романовская приходит в себя после тяжелого расставания с Арменом Джигарханяном. Пианистка нашла отдушину в общении с исполнителем Прохором Шаляпиным.

По словам артистки, Прохор она называет своим другом и коллегой, который помог ей забыться и поддерживал последние месяцы. В данный момент партнеры планируют заняться совместным проектом, передает StarHit.

Виталина хочет играть на рояле, а Прохор – петь. Вероятно, поклонников ждет неожиданный дуэт в обозримом будущем.

"Можно сказать, что я вернулась в детство. Делаю то, что я не могла бы себе позволить даже, когда училась в школе. Я гуляю в парке, езжу ночью в кино, покупаю попкорн", – призналась Виталина. Стоит отметить, что последнее время пианистка и правда выглядит счастливой.

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась на пресс-показе комедии "Доминика" в компании Прохора Шаляпина. Знаменитости держались за руки.

В СМИ уже месяц муссируется слух, что между Виталиной и Прохором настоящий роман. Сами знаменитости отрицают какие-либо романтические отношения, утверждая, что просто дружат.