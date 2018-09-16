"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова вновь попала в центр скандала. Она стала приставать к пассажирам самолета во время полета.

Мир меняется с каждым днем, однако одно всегда остается неизменным – Ольгу Бузову снова обсуждает весь русскоязычный Интернет. На этот раз поводом для шума стали не слова знаменитости, так как ее речь в данном случае попросту невозможно разобрать. Дело в том, что Ольга во время полета устроила "шоу на выезде".

В Сеть утекла видеозапись, на которой телеведущая ведет себя весьма странно. Она бродит по борту самолета и пристает к пассажирам с навязчивыми предложениями. Из всех слов Ольги отчетливо слышно лишь "бухать".

Получив вежливый отказ, знаменитость предлагает собеседникам пойти спать, после чего размахивает мобильным телефоном. Эмоции попавших в кадр людей говорят о том, что они пришли в недоумение.

К сожалению, Dni.ru не могут опубликовать запись из-за наличия в нем нецензурной брани. Однако заинтересованные без труда смогут найти видео, о котором идет речь.

Стоит отметить, что большинство пользователей Сети обрушились на Бузову с критикой. Они посчитали, что знаменитость почувствовала вседозволенность из-за своего положения. По мнению комментаторов, многие пассажиры самолета и так испытывают стресс, а Ольга, в свою очередь, могла доставить кому-то серьезный дискомфорт.

Нашлись и те, кто вступился за кумира. Дескать, человек просто позволил себе расслабиться, никому не хамил и не устраивал дебош. Предлагаем читателям самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию.