Подтвердившая беременность Бледанс избила зрительницу в студии у Малахова

Телеведущая Эвелина Бледанс пришла в студию "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", чтобы рассказать о результатах экстракорпорального оплодотворения. Также звезда показала всем, что готова буквально драться за себя и своих детей.

Эвелина вместе со съемочной группой ток-шоу отправилась в клинику, чтобы сдать кровь и провести ультразвуковое исследование. Врач-гинеколог сообщил звезде, что она действительно ждет ребенка.

Бледанс принимала поздравления от собравшихся в студии экспертов и друзей. Эвелина не скрывала радости: она наконец-то станет мамой долгожданной девочки.

Некоторые гости студии обрушились на телеведущую с критикой. Женщина из зрительного зала заявила, что Эвелина совершила эгоистичный поступок. Якобы телеведущая рискует своим здоровьем и благополучием будущего малыша. "Какой результат-то будет от этого, опять Дауна родите. Ведь он никому не нужен. Ни обществу, ни вам, никому. Вы пудрите мозги своей счастливой жизнью", - высказалась зрительница.

Эвелина, которая до этих слов вела себя сдержанно и спокойно, встала с диванчика и размеренно подошла к женщине. И, со словами: "Я тебе, тварь, сейчас дам за моего ребенка", нанесла зрительнице несколько ударов ладонью по лицу. "Можешь говорить про меня все что угодно, а детей моих не тронь", - сквозь зубы процедила Бледанс, возвращаясь на место.

После ведущий Андрей Малахов сделал сюрприз Эвелине. Из кармана пиджака он вытащил коробочку с тестом на беременность. Он предложил звезде прямо сейчас пройти экспресс-исследование. Бледанс долго отказывалась, говорила, что боится возможной критики. Однако Малахову удалось уговорить Эвелену. Звезда удалилась за кулисы, а после вышла с положительным результатом в студию.

Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет.

Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.