Галкин возмутил народ дешевым подарком для детей Пугачевой

Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполнилось по пять лет. В честь первой круглой даты именитые родители преподнесли Гарри и Лизе в подарок хомячков и канареек.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал трогательное видео, на котором Гарри и Лиза принимают подарки и поздравления. Получив пакеты с презентами, дети узнали, что их еще ждут сюрпризы на первом этаже. Спустившись, предположительно, в лифте в гостиную, Гарри и Лиза пришли в восторг, увидев клетки с хомяками и канарейками.

"Сегодня Гарри с Лизой исполняется 5 лет! 😍 P.S. Дорогие друзья! Спасибо вам за поздравления! Нам очень приятно!" – написал Максим Галкин. Однако среди множества лестных комментариев нашлись и негативные. В частности, пользователи Сети раскритиковали Галкина и Пугачеву за то, что якобы подарок для детей они выбрали дешевый.

"Хомяки? Серьезно? Ну и подарок.... Еще бы крысу подарили...", "ндааа... сэкономили на детишках.. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Этот хомяк 50 рублей на птичьем рынке стоит. Клетка дороже. И канарейки дешевые", "Странные подарки( дешевые(", "не ожидала от Аллы и Макса такого подарка для малышей. Хомяки и канарейки... На собаку денег не хватило?" – высказались недоуменные пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что животными Галкин и Пугачева не ограничатся. Мол, артисты, должно быть, готовят грандиозный праздник, на который позовут друзей Гарри и Лизы. К слову, двойняшки дружат с детьми Филиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином, дочкой певицы Жасмин Маргаритой, наследницей Татьяны Навки Надеждой и другими. Впрочем, ближе всех к Гарри и Лизе шестилетняя Клавдия, дочь Кристины Орбакайте.