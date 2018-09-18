Бузова вышла из себя из-за наглой измены

"Дом-2" сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузову вывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц. Ведущая не может понять мужчину, который предал свою жену – что и высказала герою-любовнику в грубой форме.

Бузова призвала Блюменкранца к ответу за его измену законной супруге. Ведущая "Дома-2" потребовала у Валерия объяснений его поступкам, временами срываясь на крик.

Валерий и Тата Блюменкранц последнее время постоянно конфликтовали. Они предприняли попытку сохранить семью и даже вернулись ради этого на проект, но успеха это не принесло. Зрителям запомнилась эпическая битва на Острове любви на Сейшелах: Тата накинулась на мужа, а он схватил ее за горло и повалил. Потом Валерий изменил жене с другой участницей проекта – Марианой Петрей. Тата снова устроила драку, сильно избив любовницу мужа, и покинула проект вместе с дочерью Беатрисой.

Бузова чувства обманутой жены хорошо понимает. "Валера! Ты завел интрижку с другой женщиной на глазах законной жены. О чем тут можно говорить? Конечно, она не знала, куда деться уже. Понятно, что Тату вообще понесло. Но кто спровоцировал ее на такие действия?" – задалась вопросом Ольга. Ведущая заявила, что Валерий "в полном неадеквате", и потребовала, чтобы Блюменкранц объяснил свои действия.

Загнанный в угол Валерий попытался оправдаться. Он заявил, что к моменту своей связи с Марианой уже не состоял в отношениях с женой. "Все просто. Я жил с супругой на протяжении трех лет. Два с половиной месяца назад мы разошлись. Она подала на развод. Я никого не обманывал, ничего не скрывал", – пытался объяснить Блюменкранц. Он добавил, что негативные чувства к Тате сейчас перекрывают все позитивное, что было в их совместной жизни.

Ведущая "Дома-2" была непреклонна: она считает, что признание Валерия "звучит мерзко". А после того как в студии появилась заплаканная мать Таты Блюменкранц, вообще перешла на крик. "Почему ты не смог переждать, официально развестись?! Чтобы никому не делать больно?" – вскричала Бузова. Ольга заявила, что не может понять такого поведения – и она в шоке от мужчин, пишет "Вокруг.ТВ".