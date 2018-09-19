"Что у него в трусах?": Гусев из "Дома-2" возбудил народ

Участник реалити-шоу заинтриговал поклонниц новым откровенным снимком. Они обратили пристальное внимание на трусы звезды телепроекта.

"Антон Гусев взбудоражил фанаток странным предметом в трусах", – опубликовало фото с такой подписью сообщество Hotnewshome2 в Instagram. Судя по комментариям, снимок спровоцировал горячие споры.

На фото Антон в обтягивающих трусах делает селфи перед зеркалом. Многие предположили, что он находится в сексуально возбужденном состоянии. Пользователи соцсети обсудили, что же такое находится в нижнем белье Гусева.

"Девочки, это ракушка (защита паха), мальчик решил нас удивить", "Очень странный предмет", "Каким предметом! Член там", "Трусы для мужиков с пуш-апом рекламирует?", "Там мыльница", "Запчасть от гантели. Или ботокс вколол. Опухло все", – прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, что год назад Антон Гусев сыграл свадьбу с Викторией Романец. Но, как оказалось, эта и любовная история далека от идеала. Звезды "Дома-2" уже объявляли о разрыве, но потом мирились.