Опозоренный в бане Глушаков подал на развод

Денис Глушаков разводится с женой Дарьей. Говорят, причиной расставания стал не скандал в бане, где находящаяся на грани истерики супруга сняла спортсмена в обществе, как она утверждает, проститутки, а якобы измена самой Дарьи.

О том, что Денис и Дарья Глушаковы разводятся, стало известно от адвоката футболиста Марины Дубровской. Как передает Super со ссылкой на близкое окружение спортсмена, причиной расставания стала неверность Дарьи. Якобы о связи жены Денис узнал случайно, а произошло все это почти полгода назад.

"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену", – рассказала представитель Глушакова Марина Дубровская.

Однако, по словам адвоката. после того, как они перестали жить вместе, начались "постоянные" провокации со стороны Дарьи.Но, несмотря на это, сторона Глушакова готова мирно решить вопросы в отношении детей, семилетней Валерии и двухлетней Александры, и в отношении совместно нажитого имущества.

Вот только не все так просто. "Дарья на диалог не идет", – объяснила Марина Дубровская. Говорят, на это у нее есть серьезные причины. Женщина застала супруга в бане с любовницей. Ранее в Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая женщина. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала даму проституткой.

Кстати, адвокат Глушакова заявила, что на видео футболист запечатлен не с путаной, а с подругой детства. "Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе", – высказалась о жене Глушакова его представитель.