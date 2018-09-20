Как живет доведенная до инсульта Первым каналом Мишулина
Вдова Спартака Мишулина чувствует себя гораздо лучше. По словам дочери артиста, усилиями московских врачей самого худшего удалось избежать.
Валентина Константиновна практически не нуждается в посторонней помощи. У нее нет провалов в памяти, которые появились в день инсульта. Как рассказала Карина, ее мама даже самостоятельно подходит к плите и готовит блинчики любимым внучкам – 13-летней Кристине и 8-летней Полине.
Однако из-за слишком быстрого восстановления женщины, поползли слухи, что никакой болезни не было. Так экс-помощница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур назвала вдову выдающегося артиста симулянткой, пишет "Собеседник".
"Называя публично мою маму симулянткой и подлой обманщицей, она ставит под сомнение медицину России, а точнее Боткинскую больницу, уважаемого врача, заведующего отделением неврологии Сотникова, имеющего 34-летний стаж работы. У нас же есть все документы и выписки из больницы", – возмущенно ответила на обвинения Карина.
В болезни мамы актриса винит телевизионщиков. "В нашем доме по телевизору транслируются все российские каналы, кроме "Первого". Дело в том, что я стараюсь ограждать маму от той передачи, в которой постоянно показывают Тимура Еремеева и топчут имя моего папы. Но однажды я не уследила", – пояснила Карина.
Валентине Константиновне стало плохо от одного лишь анонса программы о Тимуре Еремееве. "Мама стала сильно переживать. И как результат – у нее случился ишемический инсульт", – заявила Мишулина.
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