Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"
Виктория Морозова объяснила, что получила фингал под глазом потому, что закатила Андрею Чуеву скандал. Дело в том, что женщина уличила звезду телепроекта "Дом-2" в измене. Охранники кафе, принадлежащего Андрею, любезно показали Виктории видеозапись, на которой запечатлен мужчина в компании некой женщины. В ролике человек, похожий на Чуева, обнимает и целует спутницу. Виктория устроила мужу сцену, в результате чего и получила по лицу.
Как сообщила Морозова, после скандала она ушла из дома и полночи бродила по улицам в рыданиях. Она вернулась в квартиру лишь после звонка Чуева. Якобы Андрей позвал ее домой.
В передаче появился и сам экс-участник скандально известного шоу "Дом-2". Вначале Чуев опроверг слова Морозовой о рукоприкладстве, однако потом сознался, что ударил жену, поскольку не хотел слушать обвинения, которые, по словам мужчины, были необоснованными. В ходе программы перед зрителями появилась и та самая женщина, с которой якобы изменил Чуев Морозовой. Разразился скандал.
В Сети эмоционально прокомментировали выпуск шоу "На самом деле". Одни пользователи накинулись на Чуева с критикой и руганью, другие высказали недовольство в адрес Шепелева и Первого канала.
"Вы что сбрендили??? Это же шоу галимое , люди пришли подзаработать ❗ Тут что есть те кто верят в этот ***???", "И вот это *** показывают по первому каналу? По федеральному каналу? Они ,че там,вообще в днище уперлись.?!!", "И эти пришли пиариться", "театр дешевый (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.
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