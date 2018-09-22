Беременная Бледанс рассказала о болезни ребенка

Актриса Эвелина Бледанс приехала на открытие кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте вместе с сыном Семеном. Она призналась, что ребенок заболел, и поездка на юг нужна ему для оздоровления.

Эвелина Бледанс восхитила своих поклонников, когда рассказала, что в свои 49 лет готовится стать матерью в третий раз. Впрочем, некоторые недоброжелатели сочли, что ее откровенное признание – всего лишь ловкий пиар-ход.

В качестве аргументов сетевые "эксперты" указывают на то, что актриса продолжает удивлять Сеть откровенными снимками, на которых видна ее идеальная фигура. Однако сама Бледанс спокойно развеяла все сомнения. "Живот становится видно на третий месяц. Не верят те, кто никогда не беременел, вот и все", – цитирует сайт "Комсомольская правда" актрису.

На фестиваль "Евразийский мост" в Ялте Эвелина Бледанс пришла в сопровождении своего особенного сына Семена. "Семочка приболел, поэтому мы приехали сюда оздоровиться. И так совпало, что мы попали и на этот кинофестиваль", – рассказала актриса. "Я же чувствую себя прекрасно", – добавила актриса.

Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно.

У Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.

