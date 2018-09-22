"Отвратительно": Дакоту и Бузову разнесли после предательства мужей

Блогер Лена Миро, известная своими бескомпромиссными и подчас провокационными высказываниями, раскритиковала Риту Дакоту и Ольгу Бузову за их поведение после предательства мужей. Однако винить себя в проблемах в семье, уверена она, женщинам все же не стоит.

Российский шоу-бизнес охватила опасная эпидемия – пары, казавшиеся другим примерами для подражания распадаются одна за другой. Певица Ольга Бузова, которую бросил футболист Дмитрий Тарасов, стала одной из "первых ласточек" этого поветрия.

Еще одним сильным потрясением для поклонников стал скандальный разрыв Риты Дакоты и Влада Соколовского. Причем певица не стеснялась делиться своими переживаниями и рассказами о мерзких изменах избранника своим подписчикам. Блогер Лена Миро раскритиковала ее за подобное поведение.

"Конечно, отвратительно смотреть на ту же певицу Дакоту, которая залила соплями соцсети, рассказывая как ей плохо, что муж ушел", – написала она на своей странице в "Живом Журнале". "Не менее отвратительна и Бузова, 18 лет страдающая по ушедшему к Костенко Тарасову", – заметила она. Действительно, с момента расставания певицы и спортсмена прошло уже несколько лет, однако эта тема, кажется, до сих пор является одной из центральных для исполнительницы.

Многие другие звездные разводы показывают, что представительницы прекрасного пола склонны посвящать публику в подробности своей личной жизни после того, как их брак дал трещину. "Чего греха таить, отвратительны и многие другие разведенки, вываливающие в публичное пространство цистерны грязи, которую они терпели будучи в браке, как это сделала, например, Виктория Дайнеко", – напомнила Лена Миро.

В качестве контраргумента она привела позицию Юлии Ковальчук. "Просто это верх жалости к себе – пытаться искать сочувствия и поддержки у незнакомых. От хороших женщин мужчины не уходят просто так, а если и уходят – посиди одна и подумай, что ты делала не так", – привела она ее фразу.

Однако и эту сторону блогер занимать отказалась. Намекнув, что у бывшей солистки группы "Блестящие" есть какое-то темное прошлое, связанное с краткосрочными романами с богатыми людьми, она изложила свой взгляд на отношения. "Если уходит муж, то скорее всего он – козел", – отрезала Лена Миро.