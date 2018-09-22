Участник "Дома-2" набросился на бывшую жену Гобозова после отказа в близости

Участник телепроекта "Дом-2" Даниил Сахнов упрекнул бывшую жену Алесандра Гобозова Алиану в двуличии после того, как 24-летняя красотка отказала ему в близких отношениях. Молодой человек утешился в объятиях другой.

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