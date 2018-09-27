В грязном скандале с имуществом обманутой Максаковой появился новый фигурант

Безутешная вдова Мария Максакова недавно вновь вышла замуж. Не успел отзвучать Марш Мендельсона, как оперная дива узнала, что новый спутник жизни распродает ее имущество. К тому же выяснилось, что в этой истории есть еще одно таинственное лицо.

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