В грязном скандале с имуществом обманутой Максаковой появился новый фигурант
Избранник Марии Далхат Халаев продал дорогостоящие апартаменты в центре Москвы площадью 260 квадратных метров, которые получил в подарок от новоиспеченной супруги. Об этом стало известно после того, как обиженная Максакова подала на возлюбленного в суд. Впрочем, тогда же выяснилось, что артистка вновь замужем.
Теперь всплыли новые детали этой истории. Как оказалось, Халаев сбыл квартиру Марии уже через неделю после свадьбы. Покупателем стал 29-летний уроженец Ингушетии Мурат Мержоев. Элитную недвижимость молодой человек приобрел за 95 миллионов рублей. К слову, для него это была очень выгодная сделка, ведь за подобное жилье в столице просят до 200 миллионов рублей.
Как сообщает РИА ФАН, Мержоев, как и супруг оперной дивы, уклоняется от налогов. "У него свое крестьянское хозяйство, но тоже уклоняется от уплаты налогов, правда, сумма не такая крупная. Пристав высылал ему неоднократно письма – все вернулись с пометкой "Здесь больше не проживает", - цитирует издание анонимный источник.
Напомним, Мария Максакова была супругой Дениса Вороненкова. Они поженились марте 2015 года. В 2016-м у пары родился сын Иван. Вскоре супруги уехали жить в Киев, чтобы скрыться от следствия. 23 марта 2017 года Вороненкова убили в центре украинской столицы. Мария Максакова отказалась возвращаться в Россию. Она неоднократно говорила о любви и верности покойному мужу.
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