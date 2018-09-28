Пышногрудая ведущая Первого канала рассказала о любви к разведенному Кузьмину
"В 1998 году, когда MTV пришел в Россию, я была восьмилетней девочкой и, конечно, залипала перед телеэкраном. Смотрела на артистов и мечтала быть такой же красивой, известной, богатой, – улыбается Кошкина. – Как видите, все исполнилось".
Сегодня Яна и сама не сходит с экранов – снимается в сериалах, ведет концерты, работает на Первом канале. Там, кстати, ее считают настоящей секс-бомбой, от которой без ума вся мужская половина страны. Но шансов у них нет – сердце Яны давно несвободно.
"У меня есть молодой человек, и мы готовимся к свадьбе, – призналась Яна. У него несколько высших образований, сегодня он основал несколько проектов, поэтому человек довольно обеспеченный, нам хватает. Да я и сама хорошо зарабатываю, поскольку очень много работаю. Вы даже не представляете, сколько".
Рассказала Кошкина и детали предстоящей свадебной церемонии, которая, по всей видимости, состоится в будущем году. "Ведущим я решила позвать моего любимого датского актера Мадса Миккельсена (наиболее известен по роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале "Ганнибал". – Прим. ред.), а развлекать гостей будут группа "Нэнси" и Владимир Кузьмин. Я не думаю, что они возьмут много за выступление".
"Кузьмин – моя особая любовь, это мой идеал мужчины, – призналась Яна. – И, кажется, от него недавно ушла молодая жена? Все, точно зову на свадьбу!"
Мать жестко высказалась о беременности блондинки
Звезда телестройки не могла сдержать восторга
Девушка публиковала в микроблоге откровенные снимки
Девушка заметно нервничала