43-летняя Рудковская заткнула за пояс Водянову в мини
Известная супермодель и попечитель благотворительного фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова устроила роскошный ужин. Событие прошло в рамках парижской Недели моды, поэтому на прием пришло множество российских и зарубежных звезд.
Вечер Naked Heart France Gala Dinner посетили Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Белла Хадид, Елена Перминова, Наташа Поли, Тони Гаррн и многие другие. Для похода на мероприятие звезды выбрали роскошные вечерние туалеты.
Хозяйка ужина Наталья Водянова встречала гостей в экстремально коротком платье алого оттенка в белый горошек. Американская топ-модель Белла Хадид выбрала длинное атласное розовое платье, которое идеально подчеркивало ее изящную фигуру.
Однако всех присутствующих модниц заткнула за пояс 43-летняя Яна Рудковская. Продюсер появилась на мероприятии вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко. Знаменитости великолепно смотрелись вместе. Олимпийский чемпион был облачен в классический черный костюм, а его супруга – в роскошное дизайнерское платье с бархатными вставками сходного цвета.
"Вауууууу🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все платья на Вас очень красивые и безупречны", "Шикос ))) Яночка всегда на высоте ✌️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Яна красивее Водяновой !", "Первый ассоциация-черная орхидея", "Шииииикааарно!!!!!", "Очень красиво😍 ассоциация – черный лебедь👍", – писали восхищенные интернет-обыватели под снимками Яны в Сети.
Фигуристка заняла первое место на турнире в Оберстдорфе
Певица потрясла супруга, и он не смог сдержать эмоций
Звезда телестройки не могла сдержать восторга
Женщина оказалась в больнице