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43-летняя Рудковская заткнула за пояс Водянову в мини

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Музыкальный продюсер Яна Рудковская вновь доказала, что смело может претендовать на звание иконы стиля. На благотворительном вечере Натальи Водяновой знаменитость затмила всех.
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Известная супермодель и попечитель благотворительного фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова устроила роскошный ужин. Событие прошло в рамках парижской Недели моды, поэтому на прием пришло множество российских и зарубежных звезд.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Вечер Naked Heart France Gala Dinner посетили Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Белла Хадид, Елена Перминова, Наташа Поли, Тони Гаррн и многие другие. Для похода на мероприятие звезды выбрали роскошные вечерние туалеты.

Хозяйка ужина Наталья Водянова встречала гостей в экстремально коротком платье алого оттенка в белый горошек. Американская топ-модель Белла Хадид выбрала длинное атласное розовое платье, которое идеально подчеркивало ее изящную фигуру.

Однако всех присутствующих модниц заткнула за пояс 43-летняя Яна Рудковская. Продюсер появилась на мероприятии вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко. Знаменитости великолепно смотрелись вместе. Олимпийский чемпион был облачен в классический черный костюм, а его супруга – в роскошное дизайнерское платье с бархатными вставками сходного цвета.

"Вауууууу🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все платья на Вас очень красивые и безупречны",  "Шикос ))) Яночка всегда на высоте ✌️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Яна красивее Водяновой !", "Первый ассоциация-черная орхидея", "Шииииикааарно!!!!!", "Очень красиво😍 ассоциация – черный лебедь👍", – писали восхищенные интернет-обыватели под снимками Яны в Сети.

Автор: Руслана Алексеева28 сентября 2018, 16:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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