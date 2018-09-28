"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив

Певец Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизнь идеальной, ведь он страдал от наркозависимости.

Стас с раннего детства появлялся в светском обществе. Был знаком со многими знаменитыми людьми. Многие завидовали внуку Эдиты Пьехи, и часто представляли себя на его месте. Обыватели были убеждены, что его детство было сказочным.

Однако, как рассказал сам артист, долгие годы он не знал, что такое семья и чувствовал себя очень одиноким. Все ранние годы Пьеха провел в окружении домработниц. Бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно находились на гастролях и не могли уделять ему необходимого внимания.

Мужчина признался, что он достаточно рано начал пить и курить. А потом в его жизни появились наркотики. "Я жил все время в напряжении, мне казалось, что я должен что-то кому-то доказать. Из-за этого была агрессия, а потом пришел алкоголь и запрещенные вещества. Это давало мне облегчение", - откровенно поведал певец.

Первое время его покрывали домработницы, но, когда он перешел на тяжелые наркотики, его зависимость стала заметна семье. Пагубное пристрастие разрушило здоровье знаменитости и чуть его не убило. "Это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", — сообщил артист.

Пьеха смог победить зависимость. Почти два года он просидел в четырех стенах своей квартиры. Затем в его жизни появилась музыка – это и стало его спасением. Теперь артисту легче избегать соблазнов, но он до сих пор ведет борьбу с самим собой.