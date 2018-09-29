"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие

Чтобы отвлечься от проблем, Рита Дакота отдыхает с маленькой дочерью на греческом полуострове Пелопоннес. Совсем недавно с певицей случилась неприятность.



Рита рассказала в своем Instagram, что ночью ее настигнул сильный ураган с дождем, которые выбили дверь в жилище. Правда, бушевала стихия недолго.

На следующий день певица вместе с малышкой решили остаться дома. "Смотрим мультики, валяемся, обнимаемся", – написала артистка.

Стоит отметить, что больше всего внимание поклонников привлек не ураган. Дело в том, что маленькая Миа научилась ходить почти без поддержки. "Такой кайф наблюдать за этим", – с гордостью сообщила Дакота.

Ранее сообщалось, что Дакота разбила машину в ДТП. После похода к косметологу звезда отправилась домой, однако по пути ее ожидали неприятности.

"Феерически ехала Рита от косметолога к Миюше: все хорошо, по крайней правой, достаточно медленно, по прямой, никого не трогая. И с прилегающей территории в нее въезжает машина. Он говорит: "Я думал, Вы меня пропускаете". А я просто еду по своей полосе. Ждем ментов. Это просто идеально. Я не понимаю, что это за неудачи? Это просто какой-то период – не просто черная полоса. Едем в ГАИ оформлять все", – рассказала певица.