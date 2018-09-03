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Ротару истекла кровью во время пластической операции

София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала, что артистка сохранила красоту благодаря мастерству пластических хирургов. А однажды во время операции что-то пошло не так, и у певицы началось кровотечение.
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В программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ Ольга Коняхина прямо сказала, что во время их сотрудничества София Ротару несколько раз ложилась под нож хирурга. Якобы популярная исполнительница делала пластику в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. "Ротару не делает операции каждые два года. Ну, может, лет в пять-шесть – одну", – уточнила Коняхина.

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По словам бывшего директора артистки, во время одной из операций что-то пошло не так. Это случилось до того, как Коняхина и Ротару познакомились. "Знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу, все вроде стало нормально", – рассказала Ольга.

Женщина уточнила, что Ротару делала подтяжку. При этом Коняхина указала, что певица имеет чувство меры. "София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте", – констатировала бывшая сотрудница.

Ранее 71-летней Софии Ротару стало плохо на частной вечеринке в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали. Сообщалось, что в момент приступа она частично потеряла память, не узнавала находившихся рядом людей и не могла понять, где находится.

В той же передаче на НТВ сын артистки Руслан Евдокименко прокомментировал случившееся: "Подскочило давление чуть больше, чем допустимо. Она пролежала пару дней в реанимации под присмотром врачей, потому что медики настаивали. Сейчас все ок, все всё помнят, улыбаются и шутят".

Автор: Наталья Аряева3 сентября 2018, 11:16
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