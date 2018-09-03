Ротару истекла кровью во время пластической операции

Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала, что артистка сохранила красоту благодаря мастерству пластических хирургов. А однажды во время операции что-то пошло не так, и у певицы началось кровотечение.

В программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ Ольга Коняхина прямо сказала, что во время их сотрудничества София Ротару несколько раз ложилась под нож хирурга. Якобы популярная исполнительница делала пластику в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. "Ротару не делает операции каждые два года. Ну, может, лет в пять-шесть – одну", – уточнила Коняхина.

По словам бывшего директора артистки, во время одной из операций что-то пошло не так. Это случилось до того, как Коняхина и Ротару познакомились. "Знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу, все вроде стало нормально", – рассказала Ольга.

Женщина уточнила, что Ротару делала подтяжку. При этом Коняхина указала, что певица имеет чувство меры. "София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте", – констатировала бывшая сотрудница.

Ранее 71-летней Софии Ротару стало плохо на частной вечеринке в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали. Сообщалось, что в момент приступа она частично потеряла память, не узнавала находившихся рядом людей и не могла понять, где находится.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 13 Авг 2018 в 3:28 PDT

В той же передаче на НТВ сын артистки Руслан Евдокименко прокомментировал случившееся: "Подскочило давление чуть больше, чем допустимо. Она пролежала пару дней в реанимации под присмотром врачей, потому что медики настаивали. Сейчас все ок, все всё помнят, улыбаются и шутят".