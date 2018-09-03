16-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила откровенным фото в бикини

Подтянутая спортивная фигура звезды сериала "Папины дочки" поразила поклонников. Фанатов удивило, как быстро исполнительница роли маленькой Пуговки выросла и похорошела.

Фотографии 16-летней Екатерины Старшовой с отдыха в Сан-Марино вызвали шквал восторженных комментариев. Юная актриса, которая вдобавок занимается фигурным катанием, снялась в бикини, продемонстрировав спортивную фигуру.

"Хлопай ресницами и взлетай! Здесь слишком красиво, не описать словами", – подписала Екатерина снимок, запечатлевший актрису на яхте.

"Сколько бываю в разных местах нашей планеты, столько и удивляюсь, насколько прекрасные виды мне открываются", – делится впечатлениями с подписчиками девушка.



Старшова после завершения сериала "Папины дочки" больше не снимается. В отличие от Елизаветы Арзамасовой (Галины Сергеевны, ее старшей сестры по сериалу), Катя редко ходит на кастинги и пробы. Девушка решила посвятить себя медицине.

Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova) 12 Авг 2018 в 11:21 PDT

Екатерина окончила школу экстерном после девятого класса, получив золотую медаль, но в вуз поступать пока не стала. Она призналась в интервью, что год, который есть у нее в запасе, хочет потратить на занятия по особым предметам. По словам Старшовой, это позволит ей лучше подготовиться к поступлению.

Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova) 8 Авг 2018 в 11:50 PDT

Поклонников новые фотографии Екатерины просто потрясли. "Какая фигурка, просто загляденье!!", "Спортивная форма, красота и молодость!!", "А была такой малюткой в сериале, и когда успела повзрослеть?!" – восхищаются фанаты.