Шепелев оправдал измены жены насильника Хачатуряна

Жена убитого Михаила Хачатуряна никогда не работала в борделе. Обвинения, которые выдвинула против Аурелии сестра отца-тирана, опроверг Дмитрий Шепелев с помощью детектора лжи.

Мать сестер Хачатурян Аурелия стала героиней передачи "На самом деле". В студии появилась и сестра убитого Михаила Наира Хачатурян, которая сразу обвинила свою золовку во лжи. По ее словам, Аурелия травила супруга лекарствами, которые добавляла ему в еду. Наира утверждает, что это видела ее мать.

Дмитрий Шепелев поинтересовался, где Михаил познакомился с будущей женой. Ранее в одной из передач была озвучена версия, что она работала в борделе, которым владела мать Хачатуряна. Это же утверждает и Наира. Она также заявила, что Аурелию в детстве изнасиловал отчим. Наира отметила, что эту информацию подтвердила и мама женщины. "Он взял ее только из-за того, что ему сказали о беременности. Такую женщину в жены он просто так бы не взял", – считает Наира. Также сестра Михаила заявила, что сын Аурелии Сергей был рожден от другого мужчины.

Напомним, три сестры убили родного отца Михаила Хачатуряна. Как выяснилось, мужчина издевался над девушками. Это подтвердили соседи, которые часто слышали крики из квартиры, а также их мать. Аурелия давно живет отдельно – она больше не могла находиться рядом с мужем-тираном. Следствие признало, что отец трех сестер Хачатурян совершал над ними "аморальные действия". Девушки ждут решения суда.

Слова Наиры Хачатурян не нашли подтверждения. В эфире программы "На самом деле " эксперты с помощью детектора лжи выяснили, что Аурелия не работала в борделе. В то же время, ее действительно изнасиловал отчим. Что же касается вопроса, кто отец Сергея, то Аурелия поставила под сомнения результаты ДНК-теста, который, якобы, сделала Наира. Женщина заявила, что экспертизу проводили без ее участия. Дмитрий Шепелев, в свою очередь, готов провести повторный тест в рамках программы – чтобы выяснить, изменяла ли Аурелия мужу.