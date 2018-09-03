Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги

Певицу Софию Ротату попытались втянуть в грязный скандал. Артистку провоцировали злопыхатели.

На днях София Михайловна выписалась из больницы и теперь пытается успокоить поклонников, которые очень волнуются за здоровье любимицы. Для них артистка публикует в своем Instagram снимки себя любимой, тем самым давая понять, что с ней все хорошо.

После того, как артистка опубликовала очередное фото, почитатели отметили, что знаменитость выглядит прекрасно и засыпали ее комплиментами. "Красавица, София Михайловна!😻😻😻 Вы чудесная!😻😻😻♥♥♥", "Здоровья Вам, София Михайловна!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Красоооооотка наша❤❤❤😍😍😍 Любимое Солнышко😍😍😍😘😘😘", – писали восторженные интернет-обыватели.

Однако завистники решили добавить в бочку меда ложку дегтя. Недруги певицы принялись провоцировать звезду. В комментариях к снимку они спрашивали почему Ротару не поехала на похороны Кобзона, которые проходили 2 августа в Москве, мол, она наплевала на Иосифа Давыдовича и никак не отреагировала на его смерть.

"На похороны приедете Иосифа. Кобзона почему нет фото у вас Кобзона? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вам удалось попасть на похороны Иосифа Кобзона?", "не приехав на похороны Кобзона…((( Потеряла всякое уважение", – писали злопыхатели явно пытаясь втянуть Софию Михайловну в очередной скандал. Отметим, что звезда эти грязные выпады в свою сторону проигнорировала, тем самым достойно ответив на них.

Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.

Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица государства, коллеги и друзья артиста.