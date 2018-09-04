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"Был истерически-психическим": Голубкина о легендарном Миронове

Мария Голубкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Мария Голубкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса рассказала об отчиме – легендарном артисте Андрее Миронове и бывшем муже шоумене Николае Фоменко.
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Мария поведала, что всегда считала Миронова отцом, а о том, что он ей не родной, узнала случайно. Она вспоминает, что актер и ее мать, артистка Лариса Голубкина, всегда придерживались весьма жестких методов воспитания. По словам женщины, ее родители были плохими педагогами.

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Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

"Если говорить честно, то он был истерически-психическим, – вспоминает Голубкина отчима. – Я понимаю, что у него все время болела голова. У него была аневризма. Но, думаю, это доставляло ему удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная. Мама тоже на меня кричала по любому поводу и доводила до истерики. Но папа меня так воспитывал, а мама просто выносила мозги. Папа много работал, но в перерывах он все же пытался меня воспитывать. А мама вообще не занималась детьми. Все, что я умею, это благодаря ему".

Марии было 13 лет, когда Миронова не стало. Артист был на гастролях в Риге. Ему стало плохо прямо во время спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Его жена и падчерица были рядом, в Юрмале. Голубкина призналась, что впервые увидела смерть так близко. Будущая актриса очень любила отчима и тяжело приняла его смерть. Она долго не могла смириться с потерей, некоторое время даже носила одежду отца.

Также в беседе была затронута личная жизнь артистки. Первым ее мужем был шоумен Николай Фоменко. Они поженились, когда Марии был 21 год. Пара счастливо прожила в браке 13 лет, у супругов появилось двое детей. О расставании они сообщили по радио, в прямом эфире. "Так бывает, когда надоел муж. Не знаю, в какой-то момент мне все надоело, я устала от него", – сообщила артистка. Голубкина отметила, что с Фоменко они остались друзьями, хотя развод был очень тяжелым.

В прошлом году поклонникам стало известно о романе актрисы с сыном звезды "Шерлока Холмса" Бориса Ливанова. Однако эти отношения не сложились. Сейчас Мария живет вместе с матерью.

Автор: Руслана Алексеева4 сентября 2018, 15:49
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