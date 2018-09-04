Яковлев использовал Сорина: раскрыта грязная подноготная "Иванушек"

После смерти Игоря Сорина новый солист "Иванушек International" пел под фонограмму своего предшественника. Владимир Райберг рассказал о своем сыне в день 20-летия со дня гибели певца.

Могилу Игоря Сорина его отец Владимир Райберг посещает нечасто. Он признается, что одному не хочется, а сопровождающие не всегда находятся. Но недавно Райберг был на кладбище вместе с поклонницами сына, которым сегодня уже под 40. Хотя тут удивляться не приходится – если бы судьба сложилась иначе, сейчас Игорю было бы почти 50, отмечает 80-летний отец музыканта.

Райберг признается: ему приятно, что память о его сыне жива. Люди до сих пор приносят на могилу цветы, игрушки, фотографии, даже записки оставляют.

А вот с коллегами Игоря по группе "Иванушки International" ситуация совсем другая. По словам Райберга, эпоха их дружбы прошла. Сначала между ними встал Олег Яковлев, потом – после смерти Олега – Кирилл Туриченко.

"Игоря и Олежку часто сравнивают. Правда, причина только одна: Яковлев пел под фонограмму, где звучал голос моего Игоря. По мне, попытка их сопоставить глупа. Олег нажился на чужом имени, ведь сделать себя самостоятельно не вышло – не хватало голоса, слуха, пластики", – заявил Райберг изданию StarHit. По словам мужчины, все вышеназванное было у Игоря плюс обаяние и внутренний стержень.

Отец музыканта рассказал и о бывших девушках Сорина. По его словам, Валентина Смирнова и Александра Черникова сейчас дружат. У каждой из них своя жизнь, встречаются с Райбергом эпизодически. Он отметил, что обе они отлично выглядят.