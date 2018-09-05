Паникующий Сафронов стал отцом в третий раз

Фокусник поделился радостной новостью с поклонниками на своей странице в Instagram. 35-летний Сергей Сафронов в третий раз стал отцом.

Звезда уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. Теперь у Сергея и его 29-летней супруги Екатерины на свет появилась дочка.

Иллюзионист опубликовал первую совместную фотографию с малышкой, сделанную в роддоме. Однако лицо ребенка Сафронов решил пока не показывать, закрыв его на фото смайлом. Возможно, фокусник серьезно относится к поверьям и боится сглаза.

"Два лисенка!" – подписал он фотографию и поблагодарил жену за ребенка. Пока не известно, какое имя они с Екатериной выбрали для наследницы.

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey) 4 Сен 2018 в 11:31 PDT

Молодой многодетный отец принимает поздравления от поклонников. За час публикацию знаменитости лайкнули более пяти тысяч человек.



Екатерина Сафронова не делала тайны из своей беременности. Сергей признавался, что с нетерпением ждал рождения ребенка.

Напомним, что иллюзионист паниковал по поводу того, что ему придется находиться с женой в роддоме. Он даже чуть было не решился бросить супругу в самый ответственный момент и отправиться на гастроли.