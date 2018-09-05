"Бороться бесполезно": Первый канал пошел на крайние меры из-за Шнурова

Участник скандально известной группы "Ленинград", певец Сергей Шнуров сенсационно стал четвертым наставником в шоу Первого канала "Голос". Оказалось, ради эпатажного артиста руководство даже пошло на крайние меры – разрешило курить прямо в заветном красном кресле.

Сергей Шнуров, Ани Лорак, Баста и Константин Меладзе стали наставниками нового, седьмого, сезона песенного шоу "Голос". Шнуров признался, что ему "все нравится". "Я думал, будет зануднее. Но то ли благодаря собственному чувству юмора, то ли благодаря прекрасной команде тренеров чувствую я себя в кресле наставника как в своей тарелке", – отметил Сергей. При этом певец без ложной скромности заявил, что "самые крутые конкурсанты" отдают предпочтение именно ему.

По мнению Шнурова, главная ошибка, которую совершают участники "Голоса", – это техника. "Нужно быть особенным, а не техничным. Техничные сейчас и так все вокруг", – убежден эпатажный исполнитель. Что касается девушек на шоу, то, как считает Сергей, им следует быть самобытными. "Конечно, как у любого мужчины, сердце у меня екает, когда женщина умеет себя преподнести. Почувствовать это получается, даже сидя спиной в кресле", – признался артист.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 24 Авг 2018 в 11:34 PDT

Шнуров сообщил, что когда велись переговоры о сотрудничестве, он выдвинул Первому каналу условие – курить после каждого третьего участника. Причем дошло до того, что теперь Сергей это делает прямо в студии. Однако певец оговорился, что такой привилегии он добился не сразу.

"Сначала курил на улице, потом – в темной комнатке, потом в коридорчике, а теперь курю в кресле и вообще везде. Руководство поняло, что бороться со мной бесполезно. Да и потом, это ускоряет процесс, если я курю, не отходя от рабочего места", – цитирует Сергея Шнурова "Теленеделя".