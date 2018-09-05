Исхудавший Витас всухую уделал Баскова

Певца Витаса не узнали поклонники. Исполнитель сменил имидж – похудел и выкрасил волосы.

Недавно Витас вернулся на сцену после длительного перерыва. Он презентовал новую песню Roll with the Beat, которую исполнил вместе с хип-хоп-певцом Nappy Roots.

Отметим, что представленный трек кардинально отличается от того, что Витас делал раньше. Также артист преобразился внешне. Он обновил стрижку, осветлил волосы и похудел.

Изменениями артист похвастал в личном аккаунте Instagram. Фолловеры положительно встретили новый модный образ звезды. Некоторые радостно отметили, что Витас вновь в строю и готов наступать на пятки засидевшимся на Олимпе коллегам по цеху.

"Мне нравится этот новый взгляд! 💖 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Классный имидж 😚😚😚🤗🤗🤗", "Круто быть блондином!неплохо!", "Вот так выдал!)))👍👌", "Класс 👍,ваш новый образ просто супер 💝😘,я обожаю вас с самой первой вашей песни Опера номер 2", "Ты крут мужик)))", "Но что скажет стая😀 Шоу бизнес .Теперь ты конкурент Баскова", – писали в комментариях поклонники.

Отметим, что в последнее время Витас больше "славится" хулиганскими действиями, а не новыми песнями. Минувшей весной артист получил семь суток административного ареста за стрельбу в своем загородном доме в элитном дачном поселке Флоранс на Рублевке.

Певец выпустил в воздух 16 патронов. Перепуганные соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию. Органы правопорядка изъяли у исполнителя оружие. В свое оправдание артист сообщил, что стрелял по воронам. К слову, судья, который назначал наказание звезде, не узнал располневшего Витаса, когда тот появился в зале.

Напомним, знаменитый певец не первый раз оказывается фигурантом громкого скандала. Например, в 2013 году он сбил велосипедистку на своем автомобиле и был лишен прав за пьяную езду на 23 месяца.