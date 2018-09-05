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Лазарев неожиданно сорвался на "Новой волне – 2018"

Сергей Лазарев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна – 2018" в Сочи собрался весь российский бомонд. Алсу, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте и многие другие веселились на концерте и афтерпати.
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Все, как обычно: звезды выступали, зрители – смотрели, слушали и подпевали, а представители прессы собирали информацию. Однако не обошлось без казусов.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Певец Сергей Лазарев сорвался на журналистку. Девушка подошла к артисту в неудачный момент. Услышав "Кто вам нравится больше – брюнетки или блондинки?", Лазарев неожиданно вышел из себя. "Прежде всего, мне нравятся воспитанные люди. В данный момент вы влезаете абсолютно бесцеремонно в мою беседу. Я не буду с вами разговаривать", – сказал он. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

После артист как ни в чем не бывало дружелюбно общался с коллегами, был очень мил и учтив. С особенной теплотой он вел себя с певицей Ани Лорак. Артисты периодически брали друг друга за руки и беседовали. А на "белой вечеринке", которая проходила после концерта, две звезды вообще ушли в отрыв.

Во время выступления Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, Ани и Сергей вышли на сцену и зажигательно станцевали.

"Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следом отгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить (!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил Лазарев в своем Instagram и опубликовал видеозапись с мероприятия.

Автор: Руслана Алексеева5 сентября 2018, 19:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

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