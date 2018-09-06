Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона

По некоторой информации, в начале июля Елена Степаненко завела страницу в социальной сети Instagram, куда регулярно выкладывала фотографии и видеозаписи. Одним из последних стал снимок Иосифа Кобзона, с которым Степаненко трогательно попрощалась. С тех пор прошла почти неделя, и фанаты теряются в догадках, почему Елена перестала публиковать новые кадры.

"Мой дорогой друг! С тобой ушла целая эпоха, теперь ты для нас поешь с небес!" – написала Елена Степаненко возле фотографии легендарного исполнителя шесть дней назад. С тех пор новых публикаций в аккаунте не было. Многочисленные поклонники, едва поверив в счастье, что Степаненко наконец освоила социальные сети, встревожились.

"Куда же вы исчезли, дорогая Елена? Только завели аккаунт, я так обрадовался, было много фото, а теперь пропали. Всей семьей переживаем за вас!", "Почему нет свежих фото? Очень ждем!", "Елена, обрадуйте новыми фотографиями! Очень соскучились!!", "Елена, куда пропали? Вы так преобразились! Хотим Вас видеть и смотреть новые выступления!" – написали многочисленные поклонники.

К слову, сегодня, 6 сентября, Хамовнический суд Москвы приступит к рассмотрению по существу дела о разводе и разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Напомним, именно юмористка подала в суд на раздел совместно нажитого имущества. Процесс проходит в закрытом режиме.

Интересно, что на развод подал Евгений Петросян во встречном иске. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин. По его словам, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", не упомянув о нем в мотивировочной части своего заявления, передает "Интерфакс".

По слухам, у 72-летнего юмориста роман с личной помощницей Татьяной Брухуновой, на которую Евгений Петросян якобы тратит огромные суммы. Говорят, это очень не понравилось Елене Степаненко. Артистам есть что делить – по самым скромным подсчетам, имущество юмористов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В числе "совместно нажитого" – десяток элитных квартир, дачи и машины. Но главную ценность представляет антиквариат.