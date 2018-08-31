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Lifestyle

Развод Петросяна и Степаненко стал уроком для россиян

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Череда громких звездных скандалов продолжает будоражить медиапространство. Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал, пожалуй, самым обсуждаемым событием года. Вся страна наблюдает, как после 32 лет совместной жизни немолодые артисты рвут семейные узы и делят имущество. 
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Причиной этому стал роман 72-летнего Евгения Вагановича с 29-летней провинциалкой Татьяной Брухуновой. Новое увлечение до такой степени вскружило юмористу голову, что он отписал своей любовнице две квартиры в центре столицы общей стоимостью около 280 миллионов рублей. Все бы ничего, но недвижимость нажита в законном браке и считается общей. Супруга сатирика шутку не оценила и подала на развод, а заодно и на раздел совместного имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Елена Степаненко жаждет крови и 80% всей собственности, включая антиквариат и произведения искусства, плюс авторские права на совместные программы.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Примерно в это же время российская певица Рита Дакота объявила о разрыве с экс-участником группы "БиС" Владом Соколовским. Их брак просуществовал всего три года. Эта новость повергла поклонников звездной пары в шок, ведь со стороны эти семейные отношения казались идеальными. Однако в своем Instagram Дакота сообщила, что устала от постоянных измен супруга. Паре предстоит болезненный раздел имущества. По словам Риты, Влад не собирается "уходить с одним чемоданом". Предметом самого жаркого спора стали две объединенные квартиры в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Эти яркие примеры заставили многих задуматься, как обезопасить себя на случай развода? Что делать, чтобы не остаться с носом и пустыми карманами после расторжения брака, Dni.Ru узнали у адвоката Виктории Шакиной. 

Пережить развод морально очень непросто, особенно когда предстоит трудный раздел собственности. Это сильно усложняет жизнь некогда обожавших друг друга людей, тем более если супруги прожили вместе долгое время и накопили внушительное состояние. Адвокат уверена, что многих проблем можно избежать, если после свадьбы заключить брачный контракт. "К сожалению, этот документ у нас не пользуется популярностью. А между тем это хорошая страховка от банкротства после развода, – говорит юрист. – Если в начале семейной жизни муж и жена не предприняли никаких действий, чтобы урегулировать имущественные отношения, по закону они имеют право на равные доли собственности. Однако не все готовы делиться поровну, что приводит к длительным судебным процессам, в результате которых один из супругов рискует оказаться в невыгодном финансовом положении".    

Чаще всего жертвами в таких ситуациях оказываются уязвимые женщины, которые после развода могут лишиться не только семейного счастья, но и крыши над головой. Многие мужчины считают, что имущество приобретено на деньги, которые зарабатывали именно они. Домашний труд представительниц слабого пола никак не оценивается, и поскольку ему нет эквивалента, то он полностью нивелируется партнерами. Через 20-30 лет брака мужчины полагают, что все объекты недвижимости и финансовые накопления – это исключительно их заслуга.

Фото: GLOBAL LOOK press

Чтобы женщине обезопасить свое будущее и не оказаться без гроша, лучше заранее определить порядок имущественных отношений с мужем, советует эксперт. Если у семьи уже имеется совместная собственность, то супруги должны договориться, что и кому достанется в случае расторжения брака, и подписать соглашение. Если же муж и жена еще не успели обзавестись имуществом, то в брачном контракте следует прописать отдельный пункт, по которому собственность при разводе останется у того из членов семьи, на чье имя она была оформлена при покупке. "Это касается не только недвижимости. Предметы роскоши, произведения искусства и ювелирные изделия, согласно семейному законодательству, тоже подлежат разделу и порой обладают внушительной стоимостью, – объясняет адвокат. – Члены семьи должны вместе решать, на кого оформить очередную покупку. Тогда у жены будет четкое понимание, на что она может рассчитывать в случае развода".

Главное – женщине не слишком расслабляться и всегда помнить об этом пункте в соглашении. Ведь в юридической практике множество случаев, когда мужчина, невзирая на данный параграф в брачном документе, всю недвижимость оформляет на свое имя с молчаливого согласия жены. "Мне часто приходится вести дела, когда при разделе имущества читаешь брачный контракт и понимаешь, что все записано на мужа, - рассказывает Виктория Шакина. – Так, по закону жене принадлежала бы половина всей собственности, а подписав подобный документ, она добровольно лишает себя всего".

Причины таких историй, по мнению экспертов, кроются в совокупности тотальной правовой безграмотности и излишней доверчивости. В браке, как и в любом важном соглашении, принцип "доверяй, но проверяй" абсолютно не лишний. 

31 августа 2018, 15:46

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