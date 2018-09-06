Меган Маркл спустили с лестницы по правилам

Эксперт по королевскому этикету Мика Майер рассказала, почему герцогиня Сассекская обязана держать подбородок исключительно параллельно полу. Исключения у этого правила нет.

По словам Майер, жены британских принцев обязаны следовать этому правилу. Распространяется оно и на мужчин.

"Параллельный полу подбородок помогает поддерживать осанку, когда вы стоите, сидите и даже спускаетесь по лестнице… Обычно спуск по лестнице – это ваше появление на вечере и формирование первого впечатления, когда все на вас смотрят и фотографируют", – цитирует эксперта The Sun.

Мика Майер объяснила: если вы опустили голову или наоборот слишком ее задрали, создается ощущение, что вы невнимательны или вам неинтересно. Также она добавила, что по правилам этикета, когда женщина спускается по ступенькам на каблуках, впереди должен идти мужчина, чтобы поддержать ее, если это будет необходимо.

Ранее стало известно, чьим стилем вдохновляется Меган Маркл. Кумира герцогини Сассекской назвала модная стилистка Алекс Лонгмор. По ее словам, одежда жены принца Гарри очень похожа на наряды Анджелины Джоли, а иногда она даже копирует их.

В свою очередь писательница и специалист по языку жестов Джуди Джеймс заметила за Меган одну особенность. Дело в том, что Маркл любит прятать руки в карманы. По мнению эксперта, такая привычка говорит о том, что человеку есть что скрывать.