Оскорбивший журналистку Лазарев склонил голову перед народом

Сергей Лазарев уверяет поклонников, что журналисты раздули из мухи слона. Певец даже предоставил неопровержимые доказательства своей невиновности.

В личном Instagram артист опубликовал видеозапись, на которой наглая журналистка вмешивается в беседу Лазарева и другого репортера. Артист спокойным тоном отказывает девушке в ответе на вопрос, на что та обиженно уходит.

"Сегодня утром некоторые новостные сайты смаковали новость о том, что Лазарев сорвался на журналистку на Новой Волне). "Жареная новость" про "хама" Лазарева , естественно хорошо начала расходиться, обрастая новыми подробностями! Хорошо, что это был прямой эфир, который есть в интернете и можно посмотреть КАК было дело ! И кто в данном случае хам!) смотрите сами))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Сергей под публикацией.

Поклонники отметили, что не верили желтой прессе. Они заявили, что к певцу нет претензий. "Мы бы и без видео тебе поверили люди которые знают тебя в такие сплетни никогда не поверят!!! 😘😘😘", "Ладно успокоил, а я то подумала как же ты так мог 😁.... выдохнули, живи 🤣🤣🤣", "Не переживай! Все все видели, ну а черный пиар – тоже пиар. Главное то, как потрясающе ты поёшь и свои песни, и каверы на творческих вечерах!", - поддержали фолловеры любимого артиста.

Отметим, что вчера, 5 сентября, издание Sobesednik.ru сообщило, что певец Сергей Лазарев сорвался на журналистку. Якобы девушка подошла к артисту в неудачный момент. Услышав "Кто вам нравится больше – брюнетки или блондинки?", Лазарев неожиданно вышел из себя. "Прежде всего, мне нравятся воспитанные люди. В данный момент вы влезаете абсолютно бесцеремонно в мою беседу. Я не буду с вами разговаривать", – цитирует артиста портал.