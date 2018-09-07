Известный юморист рассказал о жутком прошлом и раке

Известный юморист, звезда шоу Stand Up Руслан Белый дал откровенное интервью Юрию Дудю. Он впервые рассказал о непростом прошлом и смерти сурового отца, которого убил рак.

Когда Руслану Белому было 14 лет, его семья переехала из Польши в Бобров. На этом счастливое детство для него закончилось. "Мы летом жили в каких-то недостроенных домах, достраивали свой. То есть какой-то был ад вообще. Мы начали держать каких-то там свиней, коров, живность. Мы фермеры были, отвечаю", – заявил Руслан.

Будучи школьником, он помогал отцу по хозяйству, причем даже участвовал, когда тот забивал свинью. "Батя не заботился о моем моральном состоянии. Я был помощник, иначе надо было звать соседа. Папа резал, а я держал свинью. Это было жестко", – признался Белый.

Вместо того, чтобы проводить время с друзьями и гулять с девочками, Руслан пас коров и следил за прочей живностью. Отец с ним не церемонился – благополучие семьи было превыше всего, поэтому игры и развлечения жестко отодвигались, если нужно было заниматься домашними делами.

Комиком Руслан стал совершенно случайно. "Я не профессиональный артист, я сюда пришел случайно, и до сих пор случайно этим занимаюсь. Матерюсь для усиления подачи, чтоб лучше стоять на сцене", – пояснил артист. При этом он понимает, что родители были не в восторге от такого юмора своего наследника.

По признанию Руслана, он плакал последний раз два года назад – тогда умер его отец. Причиной смерти стал рак. "Он лечился два года. От момента, как его нашли, и до момента, как... Два года. Но все нормально было. Я имею в виду, это была не худшая история с точки зрения онкологии. Он был абсолютно полноценным человеком, прекрасно прожил эти два года. Это больше такой несчастный случай. Видимо, метастазы в легких разъели сосуд, и от потери крови... То есть это было вообще быстро. Он не страдал, как страдают многие люди, болеющие онкологией", – рассказал юморист.

Белый отметил, что, хоть юмор и является его профессией, в жизни он часто страдает от депрессии. "Бывают моменты, когда ты едешь и тебе вообще ничего не интересно", – признался Руслан.