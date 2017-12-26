Кто поможет Петербургу справиться со снегом

В Москве и Петербурге вот уже несколько дней идет снег. Зима, наконец, вступила в свои права, но, похоже, в двух столицах коммунальщики по-разному отнеслись к капризам природы.

За неделю до Нового года в Москве появились настоящие сугробы: в некоторых местах их высота уже достигает 10-12 сантиметров. На подходе еще один снежный заряд. 25 декабря в столице отмечались девятибалльные пробки, характерные для конца декабря, но при этом увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и всплеска травматизма среди пешеходов и удалось избежать.

Москвичи обратили внимание, что коммунальщики не расслабляются ни на минуту: дороги и тротуары очищены от снега и посыпаны антигололедными реагентами. Такая технология уборки с применением плавящих лед средств в Москве используется более 20 лет. За это время методом проб и ошибок удалось найти наиболее безопасные многокомпонентные составы, включающие в себя ингибиторы коррозии и биоразлагаемые соли.

Также москвичи перестали жаловаться на испорченную обувь, так как на тротуарах стали применять специально разработанный состав с мраморной крошкой.





За шесть лет использования таких материалов засоленность почв снизилась в три раза, число травмированных в два с половиной и достигло самого низкого показателя в России. В столице доля аварий из-за скользких и неубранных дорог составляет 15-20%. А вот в Северной столице не все так хорошо. В последние четыре дня в Петербурге тоже шли снегопады, но послабее, чем в Москве. Что не помешало погоде значительно ухудшить обстановку в городе.

Власти города на Неве отчитываются о тоннах снега, вывезенных с улиц, но информация эта не отражает того, что именно творится на дорогах. ГАИ заявила о резком всплеске аварий: число ДТП из-за накатов и сугробов увеличилось в три раза. Количество травмированных пешеходов также выросло и перевалило за полтысячи человек. Это только те, кого доставила скорая помощь.

Согласно опросу "Петербургского гражданина" около 70% петербуржцев недовольны уборкой снега в декабре этого года. Среди недовольных примерно 20% сообщили, что вообще не заметили уборки. На "тройку" оценили работу коммунальщиков каждый пятый из респондентов, а оценку "хорошо" и "отлично" поставили всего 7,5%.





Надо сказать, что зимний апокалипсис в Петербурге продолжается вот уже третью зиму подряд. Именно столько власти города проводят эксперимент и посыпают дороги и тротуары только песком. При этом техники и дворников, чтобы сделать город безопасным при таком странном эксперименте, у властей явно не хватает.

Тем не менее, руководители города с завидной активностью продолжают рапортовать о количестве машин и людях, убирающих улицы. Но цифры, озвученные в ГАИ, красноречиво свидетельствуют о том, что каждое второе ДТП в Санкт-Петербурге прошлой зимой произошло из-за несоответствующего состояния дорожного полотна.