Порошенко готовит новогодний ролик с Иисусом

Новогоднее обращение президента сродни программной речи. Во всем мире лидеры государств стараются строить эти выступления на позитиве, а Петр Порошенко из года в год готовит украинский народ к новым испытаниям. По мнению политтехнологов, сюрпризов ждать не стоит и сейчас.

У каждого из украинских президентов были свои слова-триггеры, по которым становится ясно, "у кого что болит". Леонид Кравчук говорил о государстве, переменах. Леонид Кучма – о промышленности и экономике. Виктор Ющенко рассуждал о единстве, морали, истории, его тезка Янукович – о стабильности. У Петра Порошенко свой набор: безвиз, агрессор, АТО, евроинтеграция.

"Новогоднее обращение – это программирование многомиллионного населения страны. А мы из года в год слышим, что год был трудным, чуть не померли, но не померли и слава богу, так что надеемся, что в следующем тоже выживем. Людей будто нарочно направляют в деструктивное русло", – цитирует "Вести-Украина" политконсультанта Марину Калинину.

Эксперт отметила, что важным элементом новогодних обращений является фон. А второстепенные персонажи, участвующие в ролике, играют отвлекающие роли. Первым из украинских президентов от записи в номенклатурных кабинетах отказался Ющенко. Он решил поздравлять жителей Украины в новых локациях – на фоне Мариинского дворца, в закарпатской церкви, около Софийского собора. За спиной часто стояли колядники или вертеп.

Дебютное новогоднее телепоздравление Порошенко прозвучало в 2015 году. Задача у спичрайтеров была непростой: год Евромайдана, потери Крыма и войны в Донбассе оказался сложным. Президент прикрылся религией – записал обращение на фоне Михайловского собора. А в кадре с гарантом появились майдановцы, "киборги" и волонтеры.

Никто не знает лучше о подлости украинской власти, чем украинцы! И #Порошенко pic.twitter.com/ergSQxfBPi — Родион Мирошник (@Rodion_1974) 26 декабря 2017 г.

"Роль вспомогательных персонажей в кадре – нивелировать острые углы и демонстрировать поддержку. Тот же Кучма в разгар кольчужного и кассетного скандалов в 2003-м удивил всех внуком и собакой в кадре. У Ющенко были детки-колядники, то есть персонажи, которые должны вызывать у зрителей позитивные эмоции. Если бы Порошенко мог записать ролик с Иисусом — сделал бы это, не задумываясь", – уверена Калинина.

Как сообщили изданию в администрации президента Украины, праздничную речь Петр Порошенко уже записал. Народу пообещали сюрпризы, однако раскрывать секреты раньше времени не намерены.